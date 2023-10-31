暢所欲玄：水主智

五行之金木水火土中，本人相信最聰明睿智者，非水莫屬。

古人中以老子對水之觀察最深，觀水而悟道。水是流動的，遇熱化為蒸氣，在天上為雲，雲的形態更是千變萬化，浮游於空中，遇冷而下降為雨，滋潤萬物而生長，沒有動植物可以缺水而生，故水是生命之源也。

水遇冷而結成冰，平常未結冰時是捉不着的，水必從手指隙流去，但成冰時則可以拿得起。

水的形態也可隨着盛裝的器皿而變化，放入圓的器皿時則為圓，盛裝的器皿是方，便會成為方形，所以，屬水命的人最靈活，適應環境力也強。

其他的物體可以將其斬開，但水卻不能斬為兩段，正是抽刀斷水水不斷。水於正常時是柔順的，但當水發怒時、決堤時、山洪暴發時、河水氾濫時，也可將任何物體摧毀，故水命之人，若失卻理智也是很可怕的。

在風水上有句明言：「山管人丁水管財」，何以水為財呢？有水的地方可以畜池養魚、培養水產生物之類，也可以灌溉蔬果，有了收成自然可以生財了。河道可以運輸，利於商業，水亦為道路運輸，道路四通八達，貨物便可以流通，對經貿幫助自然大，故水便為財了。

玄學家伍立群