中娛星動：調位風波成電影情節 彭于晏試水溫 再戰內地影壇

彭于晏近年甚少於內地拍戲，全都是當年於某盛典中跟李冰冰「調位」過節所致，日前事件更被拍成電影情節，令他被網民重翻舊帳。不過即將開拍內地新片及踏上金雞百花電影節紅地氈的他，絕對希望藉此試水溫。

台灣男神彭于晏重返內地開新戲，昨日他於社交網上載與狗狗的背面照，更Hashtag狗陣、2024。據知他隨即會開拍華誼一部以流浪狗為主題的電影《狗陣》，女主角是佟麗婭，其他演員包括賈樟柯、張譯等好戲之人，電影亦定於明年上映。之後，彭于晏亦會與影帝林家棟等電影《潛行》團隊亮相廈門舉行的「金雞百花電影節」。不過梁家輝主演的電影《紅毯先生》被指將他於2018年與李冰冰在《微博電影之夜》「調位」爭議事件拍成劇情，因而再次掀起熱話，彭于晏最近重整內地市場資源，不斷積極接觸製作方，絕對是希望試水溫捲土重來。

得罪李冰冰被鬧爆 彭于晏跟李冰冰的「調位」事件當年引起轟動，那年彭于晏憑住《邪不壓正》提名影帝，不過有指當時他原本獲安排坐第二排，卻搶走一線女星李冰冰的第一排座位，更傳出李冰冰嬲爆站在後台，全晚沒有入座。當時傳出是彭于晏工作人員偷偷調換椅上的名牌，不過其後澄清是現場編排座位疏忽，當時《邪》片的演員只有彭于晏坐在第二排，工作人員才調彭于晏坐第一排，因而引起混亂，後來彭于晏也直說：「還好吧，反正我問心無愧。」不過事後卻被網民鬧爆，直斥他過於自負，雖然沒有遭封殺，但得罪了李冰冰後，難免在內地受排擠。

之後彭于晏由每年幾部作品變成2019年開始只主演過兩部電影，產量大減。亦有不少網民對他有微言，諷刺他也居然想搶李冰冰座位。