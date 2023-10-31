瘦到似碌竹 周秀娜解放玉背 青筋暴現嚇親人

性感女神周秀娜（Chrissie）近年轉戰影壇，未知是否捱得太辛苦，其身形日漸消瘦，她前日在社交網罕派福利，大晒比堅尼「背多Fun」，只見其玉背骨杉杉兼驚現青筋，令人擔心她健康出現問題。

現年38歲的周秀娜當年在寫真界叱咤風雲，但她轉公司後即轉戰影壇，亦刻意收起性感，成功轉型。可是未知她是否太專注工作，3餐無定時，近年身形日漸消瘦，連32D上圍也縮水，她前日激罕在社交網上載水着照，其身體狀況引起網民熱議。

做Gym練馬甲線 Chrissie前日上載到馬來西亞工作的照片，她在當地「萬歲」：「點解全部食物飲品都咁大，原來呢度唔興講興打印出嚟，低調到你唔入呢間房，都唔知啲嘢飲到咗。」除了上載了請大家喝飲料的照片外，她還晒出比堅尼美照，雖然她只騷出玉背，但已令不少網民驚訝，只見她的背部驚現不少青筋，血管暴現，瘦到似竹竿，另一張相中的她在做Gym，馬甲線盡現。

不少網民即留言表示十分擔心她的身體情況，叫她吃多點東西，不要捱壞身子，亦有人跪求她的正面水着照，問她是否擔心變排骨胸，所以沒有正面相。