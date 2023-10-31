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愛犬多手 鄧凱文露「胸」光
落選港姐鄧凱文的動向，備受網民關注。
今屆落選港姐、23歲的「波霸港姐」鄧凱文日前上載與愛犬的合照到社交網，她穿着高衩連身裙，大晒白滑長腿，相中見她手抱愛犬，未知是否愛犬「太多手」，將她的衣領拉低，令其澎湃上圍湧現。
據消息指，無綫已跟她接洽傾談合約事宜，而剛於本月27日舉行的節目巡禮，她亦有份出席。
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