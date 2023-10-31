拍拖次序亂晒 麥明詩認盛勁為男友 諗定結婚生4個

「十優港姐」麥明詩和機師盛勁為的緋聞傳足3年，直至9月時2人被踢爆戀戰沖繩後，麥明詩終首度確認其男友身份，還一時口快爆對方暱稱，表示已有結婚共識，考慮趁年輕生夠4個，笑言要攞盡政府擬派發的「催生金」。

麥明詩昨日和型男林德信出席瑜伽活動，身穿瑜伽服的她心情超靚，問到早前被拍得與男友盛勁為同遊沖繩時，從未認拍拖的她笑說：「係緋聞男友。（你點稱呼佢？）BB囉！（幾時開始叫？）講笑咋，刪咗佢。我同佢識咗好多年，因疫情關係，大家更多時間相處而變得熟落。」她難界定何時開始拍拖，笑說：「我哋啲次序亂晒，都係疫情嗰段時間啦！」

現年31歲的她直認有結婚打算，問到男友求婚未？她認為不是重點：「有共識朝住一個方向，都會傾嘅。」又指有B要趁早生：「身體會較快復原。自己有個哥哥，佢（男友）有4兄弟姊妹，可作參考。」又謂政府鼓勵生育，笑言如生夠4個可獲8萬元，又預計小朋友會交由從事兒童教育工作的母親代湊。至於與歌手馮允謙拍MV，男友可有呷醋？她表示沒問過男友，但工作上擁有大自由度：「我覺得兩個人相處，唔係要改變對方，係畀對方做到最真實嘅自己。」

林德信笑葉蒨文嫌瑜伽辛苦 而同場的林德信表示瑜伽班學生人數回升，當中有猛男學生：「大隻佬最初好多動作做唔到嗌救命，但隔籬嘅80歲婆婆動作自如。」他指父親林子祥識做瑜伽，又大爆繼母葉蒨文只學了半小時便嫌辛苦走人。