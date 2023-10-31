刪除無綫聯絡方法 菊梓喬壯士斷腳 離巢成定局

無綫「星夢一姐」菊梓喬近年被炎明熹搶去不少風頭，有傳她年底將會離巢，恰巧她前日社交網上載「斷腳」相，被解讀為與娘家關係中斷，更被網民發現她的社交網已刪去無綫工作聯絡，令人估計她已低調離巢。

過氣「星夢一姐」菊梓喬近月少有現身，工作量大減，雖然仍有出歌、開騷，但氣勢已大不如前。她前日在社交網晒出左腳被繃帶包紮的照片，並寫道：「早前不小心跌下來骨折受傷，但是大家不用擔心，一切如常舉行。」「斷腳」一出，有網民就聯想到她是暗指「一段關係已斷開」。

望成立個人工作室 本身欲求網民安慰的她，更被眼利粉絲發現，其社交網個人身份欄上，未有寫出所屬唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡資料，令人懷疑她已低調離巢，不過另一方面，目前在TVB Music Group官方網站仍可見到菊梓喬的名字。

其實早前就已有傳菊梓喬打算年底約滿離巢，而無綫至今確是未有公布關於續約問題的進展，同時亦有指她希望回復自由身，成立個人工作室以獨立歌手身份重新出發，故此她與無綫的關係愈走愈遠亦不足為奇。