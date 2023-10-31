暴走出醜 決心雪前恥 姜濤瘦身備戰頒獎禮 「圓」封不動

MIRROR人氣王姜濤舉手投足都備受外界關注，尤其他的身形變化，一直以來都成為網民茶餘飯後的話題。繼早前被拍得罕有露出「榕樹腳」上街跑步後，近日積極瘦身以迎接年尾各大頒獎禮及商演的他，前晚現身維園打籃球擊走脂肪，不過其圓碌碌身形卻被網民嘲笑似企鵝，認真唔畀面！

姜濤去年11月參加籃球賽不慎扭傷導致膝關節十字韌帶撕裂後，即時停工兼入院做手術，術後的他暫停一切運動，以致身形暴脹一發不可收拾，有指他當時體重直逼200磅，令人嘩然！然而，爆紅後的姜濤未知是否壓力爆煲，貪食的他身形多次反彈，每次現身公開活動，幾乎都是穿上顯瘦的全黑打扮，可惜望落去仍是一身「肉騰騰」。

上月中，姜濤穿上運動服跑街，相中的他依舊是全黑打扮，雖然相比起平時穿上「闊袍大袖」來得清爽，但穿上短褲的他露出粗壯「肉腿」，其脹卜卜身形震驚不少網民，同時該相片更登上社交平台熱搜，引發網民激烈討論，就連偶像羅志祥（小豬）都開到口叫姜濤「少吃一點」，在偶像鞭策下，姜濤亦都乖乖聽話，用行動報答小豬。

加上年尾頒獎禮將至，雖然有傳MIRROR將缺席頒獎禮，但部分隊員已作出否認，近日更開始整裝待發出席盛事。猶記得姜濤今年初在《叱咤》頒獎禮上，脹爆的他演出時暴走亂嗌遭受負評，為了一雪前恥，他近日積極運動瘦身，務求以最佳身形現身各大頒獎禮，挽回面子。

打波似企鵝 距離頒獎禮僅兩個月時間，姜濤近日接連被拍得狂做運動，他前晚又被網民偶遇到維園打波，吸引數十人圍觀，期間他投入3分波，跟往常一樣相當落力，亦看得出其瘦身成果，不過仍有網民針對其身形，留言「全黑打扮都成隻企鵝咁」、「肥姜唔係浪得虛名」、「肥仔腳」，亦有網民好奇他戴住口罩打波會否缺氧。

MIRROR去年橫掃樂壇頒獎禮多個獎項，成績亮眼。而12子在過去一年人氣持續當旺，當中姜濤、盧瀚霆及陳卓賢等成員推出的個人單曲，點擊人數至少過百萬，大受歡迎，相信在年尾頒獎禮上定會大有斬獲。