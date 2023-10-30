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吉田朱里變身粉紅女郎 甜美「加糖」
日本女團NMB48的27歲舊將吉田朱里3年前離隊後，轉行做美容網紅，發展不俗，推出個人化妝品牌外，還擔任內衣品牌代言人，吸納不少女性粉絲支持。
她最近為代言品牌旗下的護膚產品拍攝廣告，一向對皮膚保養落足心機的她，穿上性感內衣上陣，以浪漫甜美造型，大騷有料身材。
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