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Arabella夢幻寫真 「胸」狠過人
英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）英國女模Arabella Chi早前到西班牙伊維薩島拍攝寫真，她穿上無肩帶綠色比堅尼在泳池旁大擺甫士，展露豐滿身材，留言表示：「夢幻地點。」她又換上另外兩套黑色比堅尼，於芭蕉葉旁拍照，留言表示：「她靈魂中有火燄，心中有恩典。」
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