棄尊尼偶像 《紅白》斟援兵 日迷最恨見韓星 TWICE一騎絕塵

日本年度盛事《紅白歌唱大賽》揚言與尊尼旗下藝人割席後，預料今年將增聘外援，力邀K-Pop歌手組合助陣，而TWICE與Seventeen更榮登日迷最恨見到亮相《紅白》的韓流歌手組合。

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川的性侵醜聞惹起軒然大波，每年除夕舉行的日本音樂大騷《紅白歌唱大賽》，去年起用了KinKi Kids、King＆Prince、Snow Man及浪花男子等6隊尊尼偶像組合演出，但電視台早前揚言今年舉行的《第74屆紅白歌唱大賽》不會主動起用任何尊尼偶像，更有指主辦方正加強邀請K-Pop歌手撐場。近日由日迷參與投票的「今年最想見到亮相《紅白》的K-Pop歌手」排名結果出爐，剛於日前舉行出道8周年粉絲見面會的韓團TWICE，過往已3度亮相《紅白》，但仍以大熱姿態拋離當紅男團Seventeen稱霸榜首。

Seventeen回歸活動唔齊人 Seventeen雖屈居亞軍，但13子於當地賣碟銷量屢創新高，早前更取代King＆Prince，出任當地某連鎖便利店每年推出的聖誕蛋糕代言人，足見他們在當地的影響力與日俱增。至於熱爆全球的女團BLACK PINK於日本的號召力不及TWICE，僅進佔第3位。新女團NewJeans仍未在日本正式出道，卻緊隨BLACK PINK排名第4位，大批日迷期待5女亮相今年的《紅白》。同樣大受日迷歡迎的韓團NCT、ATEEZ與LE SSERAFIM並列第5位；去年首度出戰《紅白》的女團IVE竟然十大不入，僅進佔第12位。

此外，最近強勢回歸的Seventeen，新碟在韓國首周大賣逾462萬張，刷新K-Pop歌手紀錄，成員Mingyu因突發性嚴重腰痛而行動不便，缺席宣傳活動及簽售會。