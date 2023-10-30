暢所欲玄：人海茫茫 狼在兩旁

人的磁場真的很重要，人與周邊環境同樣有關係。正所謂「風水養人，人養風水」，如果一間房子受到周邊環境污染，居住者馬上覺得不舒服，無論甚麼生肖或星座人士也無法改變。

查看一個人的命運要先從八字入手。如在大運，為何仍不暢順？其中一個原因與家中或公司擺放了一些退運或影響磁場的物品有關，所以不要盲目追尋某些物品去改運；見到有些地方擺放吉祥物，也同樣受到時空轉變所影響，尤其是人為設計的物品，如對方仍在大運中，當然沒有問題，但你知道他在甚麼時候退運嗎？又舉個例子，在結婚時，女家在前一晚上會找個好命婆為準新娘做上頭（梳頭），這好命之人一定有兒有女，合家齊正；同樣地，有些人在找人為自己提寫名句或春聯時，必找個長壽命好的長者動筆，這就是我們所稱的「意頭」。