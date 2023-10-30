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楊明扶靈送別孟海
著名動作演員孟海昨日舉殯，有份參與扶靈儀式的楊明，表示自小已看孟海的電影長大：「覺得海哥細細粒、肥嘟嘟好得意，同我哋小朋友好似好有親切感。」他感謝對方於演戲上作提點，表示不時有探望他，一度哽咽說：「好後悔點解唔探多幾次，海哥依家應該好開心，可能撞番好多老友。」
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