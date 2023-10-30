女神晒冷迎萬聖節 郭珮文更上層「樓」 周揚青血染惡魔

明天是萬聖節，一眾藝人無分地域齊齊扮嘢迎佳節。應屆港姐「大騎樓」郭珮文和潘明璇情同姐妹，不時孖住出巡，她們捉緊機會玩Cosplay，當中郭珮文就率先以「羅拉」及電玩神作《Final Fantasy VII Remake》中的女主角Tifa造型示人，雖然她扮羅拉時，刻意收起好身材，不過扮Tifa時就賣大包，谷出事業線之餘，更翹手夾胸，令本已是「大騎樓」的她「更上一層樓」。

至於潘明璇則扮美少女戰士中的「冥王星雪奈」，跟足漫畫中雪奈的一身黑裙Look，同樣低胸打扮凸顯身材，夢幻葫蘆身形令人心動，即被大讚是真人版美少女戰士。

周星馳搞《回魂夜盃》 內地網紅周揚青則分享了火紅小惡魔打扮的靚相，穿上索爆吊帶裙加紅色翼，又故意在其白滑上圍搽上血漬效果，令人視線更集中於她的身材上，非常性感。

周星馳的經典作品《回魂夜》深入民心，一向對靈異事件感興趣的他，於社交網發文表示舉辦第一屆《回魂夜盃》，他誠邀網友分享超自然現象的所見所聞，為萬聖節增添氣氛！