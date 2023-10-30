囡囡睇父母咀戲必尖叫 陳茵媺大膽示愛 同老公每日錫錫

藝人陳茵媺（Aimee）復出後首次上綜藝節目，她全程古靈精怪表情多多，更毫不掩飾對老公陳豪的愛，在節目中大膽示愛。另外，昨日Aimee出席活動時，直指對視后寶座並無太大想法，並大爆仔女睇劇見父母錫錫時會失控尖叫。

陳茵媺率領台慶劇《羅密歐與祝英台》演員蔣祖曼、古佩玲等，現身無綫遊戲節目《思家大戰》第三季 ，因《荃加福祿壽探案》而結緣的李思捷及Aimee ，再次相見則以「Bro」相稱。首度上《思》的Aimee轉數之快不輸主持思捷，當被問到：「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢 ？」她興奮搶答：「錫錫！」被思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee爽快回答：「至少吖嘛！」思捷隨即打蛇隨棍上問她與丈夫陳豪每日錫幾次？她則裝作嬌俏避答。之後Aimee更應思捷要求，在鏡頭前向老公示愛說：「I Love You Baby！」嚇到思捷迅速投降舉白旗。

唔諗爭視后 Aimee昨日亦與《羅》劇的演員，包括周嘉洛和游嘉欣等人出席活動。她以大露背造型出現，受訪時被問到是否以視后裝示人？Aimee笑言：「唔關事，呢個係迎接萬聖節嘅打扮。」而對於能否提名視后，Aimee坦言並沒有太多想法，畢竟才剛復出不久，指角色能帶給觀眾新鮮感就已經很滿足。談及家人時，Aimee提到女兒每次看到父母在螢幕上親吻都會興奮大叫，Aimee笑說：「唔知佢叫咩，我哋喺屋企成日都錫。」

至於周嘉洛和游嘉欣在劇中對彼此一見鍾情，游嘉欣直言在現實中不會發生，而周嘉洛則透露最近有相約圈外朋友外出玩Cosplay，慶祝萬聖節。