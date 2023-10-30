前日入院 避談病情 江嘉敏練咗唔好嘥 死頂照跑

江嘉敏前晚在社交平台限時動態上載在醫院臥床的照片，雖然她表示第一次病到要入院，但昨日早上卻極速出院現身活動，卻避答身體狀況，令人對她的病情更為好奇。

江嘉敏、譚俊彥、崔建邦及方紹聰昨日到大埔出席慈善活動起步禮，江嘉敏前日入院期間，仍表示希望完成42公里慈善賽，她昨晨果然準時7時半現身，左手貼着膠布，她透露身體反反覆覆不舒服，但堅持落場參與慈善跑，問她有甚麼不舒服？江嘉敏說：「咩都有啲啦！」始終對病情支吾以對，只表示：「唔講喇，私人嘢嚟，所以今日盡力而為。（唔休息吓先？）訓練咗幾個月唔想嘥，之前教練都對我有信心嘅，佢叫我唔好太盡力，啲隊友就應承咗有咩事孭我落山。」

問到江嘉敏何時出院，她同樣未有確實答案：「呢排都成日出入醫院，啲朋友笑我入去度假，入院睇醫生又有，住院又有，算啦！私人嘢唔好講。」江嘉敏透露醫生叮囑她要做詳細的身體檢查，她說：「成日唔舒服都好難做到檢查，前排拍《香港重案》試過直情瞓咗喺地下，吸住氧氣走都試過，自己身體一向差，呢排有運動已經好啲。」

譚俊彥趕返深圳拍劇 在深圳拍攝《企業強人》的譚俊彥前一晚才返港，完成活動後又要回去開工，問到是否要經常返內地工作？他指：「又未收到好多消息話全部返內地拍，暫時收到拍完又返香港拍，我又唔介意去邊度拍，最介意係同邊個拍，都係同自己公司，去邊都冇所謂。」

另外，江美儀昨日到荃灣參加另一時段舉行的12公里賽事，早前到日本長野參賽的她，問可有和周潤發一齊跑？她說：「發哥練緊跑半馬，所以暫時唔打搞佢。」