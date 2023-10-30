中娛星動：拍綜藝攻內地 被翻舊帳 林心如吸金遇阻滯 網民發功抵制

闊別內地4年的台灣女星林心如，近日挾住製作的台灣劇集及節目均大受歡迎之勢，雄心壯志重燃內地掘金夢，欲以綜藝節目試水溫，沒料與內地網民早已結怨的她，隨即觸動一眾網民神經，還未等節目開播，已於官網發動抵制行動，似乎心如今次「回歸」之路困難重重！

花了逾10年時間於製作人範疇努力的女星林心如，作品已達10多部，當中包括兩年前助她攀上事業巔峰的的台灣神劇《華燈初上》！當時除了版權費高達港幣8,000多萬元外，於劇集效應下，心如狂接不同產品代言，半年間密密賺，其身家年前已達人民幣10億元的她，估計現已幾何級飆升。

有了《華》劇的成功，心如去年再下一城為台灣倫理劇《有生之年》任製作人，至今年就挾住《華》劇餘溫，開始涉足電視節目，先後為劇集衍生的綜藝《光露營就很忙了》及《光開門就很忙了》首度出任製作人，並找來《華》劇班底楊謹華、郭雪芙、江宜蓉、劉品言、鳳小岳等助陣，同樣叫好叫座。

被插炫富不行善 說話欠分寸 心雄的她即把心一橫，欲重返內地市場，雖然早已注銷內地工作室，並把事業基地轉回台灣，不過心如亦想放膽一博，近日小試牛刀參與綜藝節目《我們的美好生活》，此乃她闊別內地4年的首個綜藝，節目夥拍內地90後花旦楊紫及謝娜，齊齊打造鄉村民宿，首集更邀得蘇有朋及喬欣做試住體驗官，難得心如與蘇有朋這對舊拍檔聚首，即令網民憶起當年2人於劇集《情深深雨濛濛》的情景，惟即使鏡頭CP感十足，但內地網民仍不賣帳！

事緣今年初心如的女兒生日照曝光一事，當時她於內地社交網平台發洩不滿，結果觸動內地網民神經，指整件事在台灣發生，照片亦是參與聚會的人拍攝，為何要透過內地社交網對內地網民「訓話」。基於早已「結怨」，故一眾網民還未及節目首播，已紛紛湧到官方留言區抵制，並重提心如於內地的「往績」，如參加慈善晚宴戴價值數億港元的珠寶炫富，卻未有捐錢，加上她曾於採訪節目中坦承在台灣以外地方工作都是賺錢，意味於內地的確搵到食，她更曾發表「過七夕感覺是在過鬼節」的言論，網民直斥她說話不懂分寸，又指她想賺錢就想到內地，亦有人表示：「睇到心如個樣即放棄觀看。」又質疑她一天登上數次熱搜，是用錢買回來。

此外，心如與男星老公霍建華及6歲女兒小海豚，日前於日本沖繩被網友捕獲。照片中心如身穿黑色長袖泳裝，女兒則穿上紫色拼接湖水綠泳裝，而霍建華把Cap帽反轉戴，在旁看着妻女堆沙，畫面溫馨；不過有網民聲稱這是舊照片。