殺入「10億美元富豪」行列 Taylor身家暴漲 86億揸手

33歲美國流行音樂天后Taylor Swift絕對是今年大紅人，事業愛情兩旺！而近日有外媒指入行17年的她已正式打入10億美元（約78億港元）身家富豪行列，名副其實「發過豬頭」！

Taylor因巡唱收入帶挈，目前身家已高達11億美元（約86億港元）。她的53場北美巡迴演唱會《Eras Tour》大受歡迎，成為史上最高銷量的巡唱，預計單是巡唱門票及副產品銷量的收入就為她帶來3.7億美元（約28.8億港元）。除了巡唱之外，今年的歌曲版稅就為她帶來8,000萬美元（約6.2億港元）收入。此外，音樂串流的收入亦高達1.2億美元（約9.4億港元）。收入來源除了來自音樂之外，她在紐約、洛杉磯、納什維爾及羅德島都分別有物業揸手。而10億美元以上的藝人還有美國真人騷女王Kim Kardashian及前名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）等。

Rihanna回歸樂壇袋3億 除了Taylor身家今年暴漲之外，另一樂壇天后Rihanna近日亦被爆簽下3億港元合約回歸樂壇，明年舉行跨年世界巡迴演唱會及推出兩張專輯。已有多年沒有推出唱片的Rihanna，近年憑美妝及內衣品牌而豬籠入水。

另一方面，目前已擁有17億美元（約133億港元）身家的Kim Kardashian的內衣生意愈做愈大，早前更踩入男士市場，宣布推出男士內褲SKIMS MENS系列，內褲於上周四在網上公開發售，首5分鐘已賣出2.5萬條，即帶來過百萬美元銷售額。此外，Kim乘勝追擊日前宣布推出假「凸點」內衣，而她更親自上陣宣傳。