黃祥興早嘗禁果：多數女仔主動

藝人黃祥興日前接受電台DJ梁泰來訪問，自爆未認識太太前，曾有過近20段感情：「10多歲已有性經驗，讀嗰間中學少亞洲人，女同學會透過朋友話鍾意我，仲係多數女仔做主動。」不過他強調自己是基層出身的潮州人，思想傳統又怕醜，而跟太太是一見鍾情，性格相近，同樣怕嘈吵及不愛夜蒲。