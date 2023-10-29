娛樂

范莎莎 歐洲選美當旅行

范莎莎對選美結果不抱期望，志在參與。 范莎莎對選美結果不抱期望，志在參與。
范莎莎對選美結果不抱期望，志在參與。
范莎莎熱愛選美活動，先後3次報名參選港姐，其後轉戰亞姐奪雙料季軍，2021年她代表香港出戰《世界華人美后》，年底會再參加《歐洲小姐國際版2023》，自爆原本報名《地球小姐》選舉，因身高5呎4吋不符合資格而告吹，卻誤打誤撞參加《歐洲小姐》，對選美期望不高，笑稱：「我呢個小豆丁順勢當去旅行。」
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