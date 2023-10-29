幸福唔使大花筒 黃心穎慳家設宴 10萬蚊有找

藝人黃心穎與RubberBand的鼓手黎萬宏（泥鯭），前晚於元朗戶外場地舉行婚禮。早前，有傳她「雙喜臨門」，現場賓客亦相當識做未有「隊酒」，新郎哥則全程拖實太太，十分恩愛。昨日，黃心穎透過社交平台上載兩張婚禮上的照片，見她穿上露肩婚紗與丈夫拖着兩隻愛犬進場，十分溫馨，並寫下：「Just Married.」宣布已為人妻。她接受本報訪問時表示：「由一開始只係想要一個stress-free（沒有壓力）婚禮。都感動㗎，可以同最close嘅好朋友同家人聚吓。同埋所有嘢都好順利好圓滿，所以都好開心。」