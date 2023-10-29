幸福唔使大花筒 黃心穎慳家設宴 10萬蚊有找
藝人黃心穎與RubberBand的鼓手黎萬宏（泥鯭），前晚於元朗戶外場地舉行婚禮。早前，有傳她「雙喜臨門」，現場賓客亦相當識做未有「隊酒」，新郎哥則全程拖實太太，十分恩愛。昨日，黃心穎透過社交平台上載兩張婚禮上的照片，見她穿上露肩婚紗與丈夫拖着兩隻愛犬進場，十分溫馨，並寫下：「Just Married.」宣布已為人妻。她接受本報訪問時表示：「由一開始只係想要一個stress-free（沒有壓力）婚禮。都感動㗎，可以同最close嘅好朋友同家人聚吓。同埋所有嘢都好順利好圓滿，所以都好開心。」
身穿減價婚紗
昔日滿身名牌的黃心穎返璞歸真，位於元朗錦田的戶外婚禮場地佔地4萬呎，可容納80至400位賓客，場內有廣闊草地並設有帳篷、投影及音響器材，走自然平實風格，官網顯示最低消費，80人起的證婚連輕食酒會，平均只是每位1,225元，即最平9萬8元就能埋單，相當實惠。至於婚紗方面，其中一套喱士透視婚紗出自以色列品牌，網店正在減價僅需5,490英鎊（約52,000港元），相當慳家。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：