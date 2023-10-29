無綫14個綜藝節目出爐 余思霆爆乳造勢 Rain主理選秀騷

無綫明年將推出10套新劇，並預告逾14個綜藝節目會陸續登場，其中前華姐冠軍余思霆以爆乳裝為《國際中華小姐競選》拍宣傳片；而最具吸引力的《亞洲超星團》，更請得韓星Rain任超星總製作人，至於黎芷珊跟五大天王、天后巡唱，更在節目中成功自肥。

特備節目《TVB繼續創新節目巡禮2024》將於11月4日在翡翠台播出，除有10齣王牌劇集外，綜藝節目也很豐富，分別有《福祿壽訓練學院》、《2024 國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《金牌媒人 B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》等。其中闊別5年的《國際中華小姐競選》正式「回歸」，為隆重其事，早前華姐冠軍余思霆穿上舞衣，爆乳現身拍宣傳片，睇頭十足，相信到正式選美當日，場面更加震撼。

除有美女鬥靚外，全新選秀節目《亞洲超星團》即將舉行，分別在內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星男練習生進行蛻變及改造，除有韓國殿堂級偶像Rain擔任「超星總製作人」外，蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫擔任導師。在宣傳片中，一眾練習生施展渾身解數爭取男團席位，Rain遇到超強團隊時開心大叫：「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」，當遇到有人不認真時，他則一臉嚴肅謂：「這個舞台不是開玩笑的！」有份選秀的無綫小生丁子朗有特寫鏡頭，似乎在節目中表現不俗。

黎芷珊工作追星兩不誤 還有訪談節目的至強主持黎芷珊，隨5大樂壇天王、天后巡唱，其中直擊張敬軒的紐約站、楊千嬅的上海站、王嘉爾的澳門站及溫拿的澳門及馬來西亞站等，直擊各個單位世界巡迴演唱會盛況，並與各嘉賓暢談人生，偕軒仔驗「超級土豪」的加長禮車外，更獲與王嘉爾十指緊扣的自拍良機。