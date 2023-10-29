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林明禎回眸冧暈網友
馬來西亞女神林明禎日前分享了一輯到日本玩的相片，更透過「男友視角」大派軍糧，見她穿上紅色圓領小背心，下襯黑色百褶短裙，露出白滑美背，再來一個招牌的回眸一笑動作，清純氣息冧暈不少網友。
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