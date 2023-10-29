與泳兒三強鼎立 爭女歌手獎 李幸倪睇好Gigi 師徒鬥一番

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）昨日出席新城頒獎禮記者會，「Gi炎粉」（粉絲暱稱）聲勢浩大，對有機會挑戰《聲夢傳奇》導師李幸倪和泳兒爭女歌手獎，她瞪大雙眼一臉驚訝，拋下「順其自然」4字真言。而一直好錫Gigi的李幸倪，表示如有3票在手，定會投Gigi一票。

《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日在會展舉行，於昨日的記者會，未見張敬軒、鄭欣宜、MIRROR現身，華納歌手則連續3年冇影，不過現場還有半百歌手撐場，包括馮允謙、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、鄧小巧、炎明熹、雲浩影等，場面熱鬧。Gin Lee自轉會英皇後首次角逐女歌手獎，希望付出努力會有回報：「要有信心先，希望有好嘅成績。（鄭欣宜仍在休假少了競爭？）冇特別咁諗，自己只會做好音樂。」泳兒亦指個個女歌手都好叻，自己信心一半半，視獎項為鼓勵，笑稱現在只考慮出席戰衣。她們特別讚賞Gigi，Gin Lee讚她乖女抵錫、勤力又有潛質，若有3票，其中一票一定投給Gigi，另外兩票給泳兒和自己；泳兒亦讚Gigi有自己風格，性格又謙卑。

保錡搵Gigi集郵 當Gigi知道將與「聲夢導師」Gin Lee和泳兒競爭女歌手獎，即碌大雙眼說：「覺得好特別嘅感覺，都係4個字『順其自然』，係良性競爭，唔好頭破血流。（Gin Lee話投你一票？）多謝，如果我得一票我會撕開投畀每一個人，因為太多朋友喺度。」提到After Class其他3位成員姚焯菲、鍾柔美和詹天文各自出歌夾擊她，她沒有這樣想，覺得出歌是好事，各有好發展。

ERROR成員保錡於會後主動邀Gigi合照，讚Gigi是新一代女歌手中最突出，不過隨即被踢爆他亦常追蹤鍾柔美（Yumi）社交網時，他盛讚Yumi的《Breakin' My Heart》超好聽，又讚詹天文新歌高質，豈不是個個After Class成員都鍾意？他坦白的說：「唔係，有一個冇講。」他就對獎項信心不太，自嘲唱歌半桶水，目標是唱好歌拍好MV和唱好每次Live。