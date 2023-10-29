娛圈單打：婚變傳到似層層 貌合神離難呃人

情愛就像一串夢，夢醒了一切亦空。合作《神鵰俠侶》撻着的台灣女星陳妍希和內地男星陳曉，最近又傳出婚變。二人2016年結婚並誕下一子，一直樂也融融，但隨着男方事業起飛，兩公婆近年互動大減，婚變頻傳。在章子怡及汪峰離婚不認不認還須認之際，「雙陳配」會否步其後塵，恐怕空穴來風，未必無因。

儘管這一版《神鵰》被彈為史上最差，陳妍希更被嘲為「小籠包」，但無阻這對組合愛火熊熊燃燒。他們不久便承認交往，順利領證結婚，成為一時佳話。當時陳妍希名氣比陳曉大，但為了家庭，不惜將事業重心轉往內地，夫唱婦隨好不溫馨，但隨着陳曉孖着劉亦菲合演的《夢華錄》大熱，事業一飛沖天，夫婦同框的畫面日漸減少。以往每逢對方生日，均會在社交網高調互送祝福，今年卻是零反應。

更蹊蹺的是，陳妍希早前獨自現身楊丞琳演唱會，竟然聽歌聽到喊！事實上，陳妍希曾公開埋怨，未結婚前陳曉非常浪漫，會為她炮製驚喜，但婚後就連生日禮物都欠奉。真不知這是男人天生大安旨意，還是此情不再？

再說，陳曉與劉亦菲合作《夢華錄》期間，陳妍希已非常警惕，幾乎日日探班，連「神仙姐姐」都忍不住寸爆反問：「為甚麼你老婆天天都來？」這套劇令男方正式踏上一線，亦令神仙姐姐重振聲勢，戲中二人有非常多的吻戲，傳聞陳妍希神經繃緊，因此先發制人日日踩場𥄫到實。講真，𥄫得到一時，𥄫不到一世，要靠𥄫實維持關係，這樣的感情也太脆弱了吧。