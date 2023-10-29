組隊運物資 吳若希老公甩底 陳星妤自薦做咕哩

藝人吳若希（Jinny）與陳星妤昨日出席無綫慈善活動，Jinny剛與慈善機構成立足球訓練班，但老公臨陣脫腳，她需急召義工協助送物資。至於星妤將與關楚耀再結劇緣，指角色有大量內心戲，要提前做功課。

Jinny、陳星妤、應屆港姐冠軍莊子璇及友誼小姐姜依宁等，昨日出席無綫《愛心曲奇暖萬家》揭幕禮暨義賣日，Jinny透露與慈善機構成立了足球訓練班，每周均需運送物資，原本老公亦想出一分力，沒料到剛巧要到內地工作，故Jinny急需招攬義工幫忙。

學做雙面人 Jinny大讚老公及子女同樣有愛心：「仔女見到其他小朋友跌倒，會即刻上前呵番，老公見到路邊嘅婆婆需要幫忙都會去扶住佢，我覺得呢啲身教，仔女係會睇到嘅。」有份參演台慶劇《香港人在北京》的她，預告將離家出走，與梁漢文展開同居生活。

陳星妤知道Jinny急需義工，二話不說就答應，並表示：「我有揸開車，可以幫手運送物資。」談到無綫新劇《法證先鋒6倖存者的救贖》將於下月開拍，是她繼《一舞傾城》後再與關楚耀合作，她直言尚未知道雙方是否有對手戲，但飾演富家女的她有被綁架戲份，坦言很考演技：「角色有精神病同雙面人性格，比較多內心戲，所以需要提前做好功課，同監製溝通點樣塑造角色。」