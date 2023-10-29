娛樂

郭奕芯瘦到變臉

郭奕芯澄清未有分手，只是低調處理感情事。 郭奕芯澄清未有分手，只是低調處理感情事。
郭奕芯澄清未有分手，只是低調處理感情事。
在《反黑》中已死的郭奕芯昨日現身首映時被發現「變臉」，她解釋全因減肥成功：「冇諗過會瘦到唔同咗樣，主要係靠做運動同食得健康啲減肥。」之前有傳她分手，問到是否因情傷而消瘦？她否認分訊：「只係想將感情事低調，之前咁高調係想幫男友嘅公司宣傳。依家講少啲，希望大家關注我嘅工作。」
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