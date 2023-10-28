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十味萬聖節變身「老虎乸」
24歲日本水着偶像十味擁有嬌小身形與豐滿上圍，入行以來有「最強童顏巨乳美少女」之稱，迷倒不少粉絲。最近她再為雜誌拍攝性感寫真，趁萬聖節將至，她大玩Cosplay變身「老虎乸」，戴上可愛老虎耳，跪地不經意露半球，不但不嚇人，更是人見人愛。
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