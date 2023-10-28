返歸遇不速之客 V遭狂迷跟蹤 埋身逼婚

BTS成員不時遭私生飯騷擾，經常在「全球百大美男榜」名列前茅的V，雖然與當紅女團BLACK PINK成員Jennie多次流出約會照，令緋聞傳得甚囂塵上，但依然人氣強勁。結束海外行程的V，前日下午返抵首爾仁川國際機場，獲大批粉絲接機，混亂中有女粉絲跌低，他即伸手欲扶起對方。

V返抵寓所後，被女狂迷跟蹤騷擾。據首爾江南執法部門透露，一名20多歲的女狂迷前日傍晚6時30分在V寓所門外等候，見其座駕駛進停車場，再尾隨V步入電梯，與他交談並要求他填寫結婚申請書。大廈警衞接報後通知執法人員，根據女狂迷在結婚申請書上填寫的個人資料，迅速掌握其身份及立案調查，她被揭發過往曾跟蹤騷擾V，而今次事發後已被禁止接近V一百米範圍內，亦不准致電或發短訊騷擾。事務所發聲明稱絕不會容忍侵犯藝人私生活、威脅藝人安全的跟蹤狂。V在事件曝光後，透過社交網及粉絲交流平台報平安：「我沒事，不用擔心！」