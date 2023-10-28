娛樂

陳茵媺「御准」黃碧蓮咀陳豪
藝人黃碧蓮於無綫劇《羅密歐與祝英台》主動向陳豪獻吻，事前特別向陳茵媺「自首」：「我第一次同前輩拍Kiss戲，拍之前都有同佢講笑話：『唔好意思，我要錫你老公』，佢都喺度笑話：『It's Ok，Go Ahead』，我聽完冇咁緊張。」更指拍攝當日陳茵媺亦有在場，但二人未有碰面。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc