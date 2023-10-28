陳茵媺「御准」黃碧蓮咀陳豪

藝人黃碧蓮於無綫劇《羅密歐與祝英台》主動向陳豪獻吻，事前特別向陳茵媺「自首」：「我第一次同前輩拍Kiss戲，拍之前都有同佢講笑話：『唔好意思，我要錫你老公』，佢都喺度笑話：『It's Ok，Go Ahead』，我聽完冇咁緊張。」更指拍攝當日陳茵媺亦有在場，但二人未有碰面。