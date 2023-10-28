殺入KOL界做阿四 蔡穎恩封梁朝偉時尚王

模特兒出身的藝人蔡穎恩（Evelyn）對時裝、扮靚向來甚有心得，早前更與時尚達人林皓霆（Charles）齊齊殺入KOL界，大搞網上時裝節目《衫P》。兩人日前受訪，Evelyn笑指兩人為了「做好呢個Job」，齊齊做「阿四」，由約嘉賓、幫嘉賓設計造型及搵衫、借衫都一手包辦，滿足感爆燈！

與林皓霆「凹凸配」 做事「愛中庸」的Evelyn與性格屬「急先鋒」的Charles一凹一凸，今次合作發揮非常好的化學作用，他們同是時尚達人，問到覺得誰是心中的「時尚王」？Evelyn笑說：「我覺得梁朝偉對衣着好講究，會精心挑選，低調得嚟又會令人有深刻印象，細節位好講究，好型！」

Evelyn透露陳嘉寶（Anjaylia）、黃文慧及岑珈其等藝人都在嘉賓之列，希望透過嘉賓帶出「時裝不必用錢堆砌」的訊息：「其實時裝唔係一件遙不可及嘅事，好似我哋其中一位嘉賓Anjaylia咁，為咗配合節目Y2K嘅主題，就靜雞雞用咗囡囡嘅髮夾嚟配搭，十幾蚊已經有好多好靚嘅選擇，Fashion可以好生活化，唔使用大量金錢。」