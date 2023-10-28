活力充沛滿場飛 郭富城開P慶生 細女頭耷耷瞌眼瞓

天王郭富城58歲生日，愛妻方媛與兩名女兒為他舉行生日會慶祝。一家四口切生日蛋糕時，細女卻頭耷耷，方媛解釋可能與她在睡夢中被喚醒有關。

郭富城本月26日踏入58歲，舉行盛大生日派對招待圈中好友，愛妻方媛與兩個可愛女兒Chantelle和Charlotte當然亦在場，方媛分享相片並留言：「老公生日快樂」，盡情放閃！相中所見，城城一臉幸福，攬實兩名前世情人冧笑。雖然方媛相中已為囡囡遮樣，但有網友發現細女Charlotte似有心事頭耷耷，方媛解釋指當日搭正凌晨零時向城城送祝福，要喚醒已經入睡的Charlotte，所以囡囡才會有這副表情。而「愛妻號」郭富城亦轉發生日Post，發文多謝妻女：「謝謝老婆和女兒。也謝謝大家對我的所有祝福。也祝福大家開開心心、快快樂樂、身體健康、事事順心。」

圈中人緣甚廣的郭富城，生日會除了有經理人小美外，好友沈嘉偉與太太邱淑貞亦激罕現身祝賀，著名排舞師Sunny Wong及丁子高等也有出席。郭富城在生日會上表現活躍，每張照片都展示燦爛笑容，更開心舉V，保養得宜的他又Chok住與好友合照，力保「魅力型男」美譽，網民驚嘆：「怎麼愈來愈年輕了。」

公仔蛋糕顯心思 生日會準備了3個大蛋糕，其中一個以舞台王者為主題，以糖膠公仔呈現城城在頂層唱歌，方媛與兩個囡囡則在下層做觀眾的畫面，充滿心思。