胡杏兒老公想追女 Anson Lo踢爆隊友 春風滿面

胡杏兒落力Keep fit，盡騷好身材。

育有3子的胡杏兒以性感打扮現身活動，大爆老公想追女，但她即時落閘，自嘲一把年紀機會較微，除非有「意外」。同場的盧瀚霆（Anson Lo）自言是「樹窿」，很多人都會找他傾訴，又大爆隊友Jer每日都如沐春風。

藝人Anson Lo及胡杏兒前晚出席時尚品牌活動，杏兒以性感低胸貼身裙示人，為此兩星期前已開始Keep fit，笑言老公李乘德並不介意她作性感打扮。提到老公日前在社交網貼出多張送小女孩上學的照片，她指老公一直想要女兒：「好多朋友都問我追唔追個女，但最後如果都係仔點算？我諗再追嘅機會比較微，除非發生意外，而且我都一把年紀，所以冇諗呢啲嘢。」她透露現時主要做商演活動，暫不考慮需要長期逗留外地拍攝的劇集，因為想多抽時間陪伴孩子。問到無綫可有邀她回去拍劇？她表示：「有呀，但係撞咗期，要再睇吓有冇機會。」

做「樹窿」聽心事 至於Anson Lo獲大批「神徒」（粉絲暱稱）撐場，現時他正為ViuTV劇集《社內相親》做後期工作，提到電影《釀魂》累積票房已破950萬，他直言超乎想像：「初初拍嘅時候都唔敢諗票房。（再接再厲？）當然會啦，嚟緊都有套電影要拍，但時間未確定，因為嚟緊有演唱會同組合5周年活動要搞，比較忙。」提到姜濤之前在社交平台上突認有女朋友一事，Anson Lo笑指一看就知道對方是搞笑，至於Jer傳有新女友，對方疑是插畫師Coey，Anson Lo指不清楚其私生活，但踢爆Jer每日都春風滿面。他又自稱是「樹窿」，很多人會找他傾訴心事。

《釀魂》票房可觀，Anson Lo喜出望外。 Anson Lo向「神徒」派心心。