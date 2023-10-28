關智斌回歸出新歌 李幸倪力爭歌后 點名合作

Kenny笑言與Gin Lee合作的都是天王巨星。

今年初強勢加盟英皇的歌手李幸倪（Gin Lee）開行Turbo瘋狂出歌，前晚揚言會全力以赴，爭奪年底音樂頒獎禮的歌后殊榮，連同公司的關智斌亦睇好她奪獎，Gin則表明想與他合作。

奧斯卡影后楊紫瓊、莫文蔚偕老公、關智斌（Kenny）、李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）、吳家忻及沈震軒等，前晚出席酒店周年慶祝活動，不過楊紫瓊與莫文蔚拍照後未有受訪就匆匆入場。

忙於拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘3》的Kenny，透露已在內地逗留了半年，預計下月再返港，回港後首要就是推出新歌。提到BOYZ舊拍檔張致恒希望合體開騷，Kenny表示：「首先要睇觀眾想唔想睇我，我喺香港好耐冇活躍，又冇出新歌。」又借身旁的Gin Lee過橋：「Gin Lee首首都係冠軍歌先可以開演唱會，睇好佢今年攞女歌手獎。」問到他日再開演唱會，會否翻觔斗？Kenny笑說：「我都四字頭，唔好對Uncle咁殘忍，要睇觀眾意願。」Gin Lee則坦言想與Kenny合作，更提議合作跳唱歌曲或深情情歌。對於Kenny睇好她年底頒獎禮奪女歌手獎，她揚言定必全力以赴。

AGA結婚慢慢等 至於正舉行巡迴演唱會的AGA，表示年底前將推出新專輯，以及在港舉行迷你音樂會，問到是否趕及年底前出碟爭獎？她說：「冇諗呢啲，覺得今年已經超額完成。」提到與「的士邦」鄭子邦已訂婚，甚麼時候結婚？她說：「訂婚嗰陣佢都知我手上嘅工作排到出年，話等我準備好先結婚，所以等我做埋呢兩年嘢先，希望唔使等咁耐。（2025年成事？）我試過3次演唱會取消，所以都唔敢講，適當嘅時候先再講。」