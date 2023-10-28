李蔓瑩冇膽 焗住「轉行」

宅男女神李蔓瑩樣貌和身材同樣出眾，32E驕人上圍相當澎湃。她近日分享在賽車場上的相片，上衣的胸口位置開大洞，大晒深不見底的事業線，同時穿熱褲露白滑美腿，造型相當養眼！她表示：「成個泰Trip，最深刻一定係狂野時速，以為自己會做到賽車手，點知唔夠膽，惟有做賽車女郎。」