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李蔓瑩冇膽 焗住「轉行」
李蔓瑩不敢上場，只好扮靚靚做賽車女郎。
宅男女神李蔓瑩樣貌和身材同樣出眾，32E驕人上圍相當澎湃。她近日分享在賽車場上的相片，上衣的胸口位置開大洞，大晒深不見底的事業線，同時穿熱褲露白滑美腿，造型相當養眼！她表示：「成個泰Trip，最深刻一定係狂野時速，以為自己會做到賽車手，點知唔夠膽，惟有做賽車女郎。」
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