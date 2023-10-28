娛圈單打：阿龍你真澩嫪 老是常涉毒

一石激起千重浪！南韓娛樂圈毒風愈吹愈烈，大叔李善均涉毒牽連極廣，就連前天團Big Bang隊長G-Dragon（GD、權志龍）亦捲入其中，被警方立案調查！GD涉毒都唔係第一次，當紅時期已斷正吸大麻，只係朝中有人好辦事，一句「誤食」、「無心之失」就不了了之，今次怕且冇咁好彩。

話說李善均經常出入高級夜場吸毒，度佢升仙者乃係29歲美艷夜場女室長，二人仲有不倫關係！結果警方順藤摸瓜，又有驚人發現，就係GD同呢位妙齡女郎原來都有一腿！有人為了自保，除咗供出李善均吸毒外，亦爆埋GD大鑊。不過，GD就強調自己冇吸毒，會誠實配合調查喎。

想當年GD仲係大公司旗下天王級藝人，即使被揭「誤食」大麻亦拆得掂，但他退役後離開前東家，唔知係咪頓失靠山，今鋪點拆都拆唔甩。網絡紛紛流傳他表現異常的影片，包括今年5月出席名牌時裝騷，忽然大動作摸頭彎腰伸腳，再左右甩頭，條頸扭到接近90度，非常詭異。韓媒普遍相信，有人毒癮發作！

再講，Big Bang幾乎個個成員都身有屎。例如T.O.P曾在2017年吸食大麻被判監10個月、緩刑兩年；勝利仲衰，涉嫌賭博、充當扯皮條、性侵等9罪被判刑，今年2月先至出冊，旋即被踢爆無縫接軌夜蒲溝女；大成2019年傳出涉嫌非法經營娛樂場所，雖然證據不足，但聲名狼藉。至今僅得太陽呢位成員身家清白，被譽為清泉。

唉，娛樂圈男毒女娼，似乎都唔係乜嘢新鮮事。Big Bang當年火遍全球，成名容易，墮落也容易。