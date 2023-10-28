玩自拍收買「姜糖」 周潤發怕咗姜濤 走夾唔抖

周潤發在活動上主動跟「姜糖」自拍，搞笑指現場全是「姜」字燈牌，見到姜濤時會避一避，笑言感到慚愧！久未露面的湯唯坦言正等待一個令她心動的劇本，問到會否再挑戰《色，戒》的大膽角色？她「嘩」了一聲，指要視乎劇本而定。

影后湯唯、影帝周潤發及男團MIRROR人氣王姜濤及蔡思韵等昨晚出席品牌活動，吸引大批市民圍觀，當中包括超過200名「姜糖」（粉絲暱稱），大會將現場打造成影展般的紅地氈慶典，相當墟冚。周潤發偕太太陳薈蓮現身時「姜糖」興奮尖叫，而他完成訪問後更主動上前跟他們玩自拍，毫無架子。他笑指現場全部人都是舉「姜」字燈牌，並無「周」字燈牌。說到「姜糖」也為他尖叫，他笑說：「一早畀晒錢！」他表示沒見過姜濤，知道對方會同台時即笑說：「我要避一避佢，電車又有佢個樣，我走都走唔切！（可能姜濤想見你？）見到佢我會慚愧！」問到會否與湯唯合作拍戲？他稱不知道對方的老公會否找他到韓國拍戲，笑言要與湯唯商量一下。

湯唯靜待心動時刻 久未出席公開活動的湯唯佩戴過千萬首飾登場，直言平日佩戴最多的是老公送的首飾。問到何時再拍電影？她表示正等一個令她心動的劇本，坦言遇到導演亦覺得她合適的話，演哪種類型都不成問題，問到會否再演《色，戒》中的大膽角色？她即「嘩」了一聲，表示要視乎劇本而定。

至於壓軸登場的姜濤坦言心情緊張，因為太想見到偶像：「我哋全家人都好鍾意睇發哥嘅戲，阿爸成日扮佢，扮發哥發嬲時嘅氣場都好似。」提到他另一偶像羅志祥（小豬）講明不預他做香港演唱會嘉賓，他解釋指是因為撞正MIRROR演唱會綵排，坦言有點可惜。有傳MIRROR的5周年活動門票滯銷，姜濤坦言知道此事：「有啲嘢唔係我哋控制，總之會努力，對得住入場粉絲。（因為門票太貴？）係公司決定。」另外，有傳他的「真命天女」是台灣藝人林思廷，他說：「都預咗傳緋聞。（佢係你鍾意嘅類型？）唔答呢啲問題。」並稱現時沒女友。