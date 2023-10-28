黃心穎泥鯭低調結婚 馬國明：祝佢白頭到老！

黃心穎穿上Deep V婚紗與泥鯭手拖手，甜蜜滿瀉！

藝人黃心穎與RubberBand成員黎萬宏（泥鯭）昨日拉埋天窗，並於元朗舉行戶外婚宴，心穎穿上Deep V吊帶喱士拖尾婚紗，與穿白色西裝的泥鯭可謂襯到絕，戴上鴿子蛋婚戒的心穎，拖實新郎哥泥鯭與傳媒見面，兩人簡單表示：「多謝。」並無受訪。

現場守衞森嚴 婚禮現場搭建了多個白色帳篷，並有Live Band演奏，場面溫馨浪漫。約晚上7時許，RubberBand成員6號、樂隊Mr.成員Tom以及火火陸續到場，火火笑言要祝福一對新人：「玩得開心啲！」而6號則表示會送上現金作賀禮，夠晒實際，談到一對新人保密工夫做到足，6號則笑言：「泥鯭想低調，我哋做兄弟咪幫佢去完成。」婚禮現場守衞森嚴，每位賓客都需要出示邀請函才能入內，亦因婚宴舉行地點在元朗，故他們都有安排旅遊車接送親友，認真窩心！

心穎與泥鯭今年8月被發現入紙排期註冊結婚，有指是「雙喜臨門」，兩人未有否認，不過，心穎曾於社交平台留言：「Rainbow on my elbow. No one luckier than me.」指沒人比她更幸運，可見她與泥鯭愛得非常甜蜜。

對於黃心穎結婚，舊愛馬國明亦有送上祝福：「祝佢白頭到老，甜甜蜜蜜！」表現相當大方。