產量超越視后蔡思貝 劉佩玥食詐胡 升呢「劇后」撻Q

無綫上位花旦劉佩玥昨日在節目巡禮中獨佔3套劇集成為「劇后」，相當威水，張振朗恭喜她挾3劇挑戰視后寶座時，方知道大會擺烏龍，令她食詐胡！至於明年只得一劇的馬國明，否認婚後為努力「造人」而推劇減產。

無綫藝人馬國明、陳展鵬、林夏薇、蔡思貝、高海寧、黃智雯、劉佩玥、郭柏妍、張振朗、周嘉洛、馮盈盈及江嘉敏等過百藝員，昨日出席在電視廣播城舉行的《無綫節目巡禮2024》。現場以萬聖節作布置主題，逐一向逾800客戶推介來年最新劇集及節目。

大會率先披露明年10套新劇，根據現場派發的資料顯示，獨佔3劇的劉佩玥原本是來年的「劇后」，手上劇集包括《逆天奇案2》、《奪命提示》及《反黑英雄》，但原來大會資料有誤，其實她未有參演《反》劇，令她慘食詐胡，空歡喜一場！她與張曦雯、陳曉華及郭柏妍同樣兩劇在手，平分秋色。至於「視后」級的林夏薇、蔡思貝及胡定欣，以及高海寧、黃智雯、陳煒及龔嘉欣勢均力敵，同樣只有一劇。劉佩玥、張振朗明年皆要拍攝多套劇集，他們受訪時，振朗還恭喜對方明年挾3劇挑戰視后，當時劉佩玥還笑說：「盡力啦！」逐一介紹作品時才發現原來只得兩劇，驚覺「中伏」的她大感尷尬。

高海寧唔怕冇劇 高海寧透露與佘詩曼合作的《新聞女王》及《飛常日誌》快將推出，問到可擔心之後冇劇？她笑說：「之後再拍，唔停咁拍！」思貝雖然只有一套《飛》劇，但她認為貴精不貴多，提到在《你好，我的大夫》的表現大獲好評，有機會與阿佘拗手瓜爭視后，她說：「唔係拗手瓜，係錫佢面珠墩！因為佢好耐冇拍劇，佢出現一定會『嘩』一聲！佢好有機會攞視后，而且套劇咁有發揮。」

小生方面，陳豪、馬德鐘、袁偉豪、張振朗及陳山聰同樣佔兩套劇，黎耀祥、陳展鵬、黃宗澤及譚俊彥則各佔一套。綜藝方面，新節目有《福祿壽訓練學院》、《紅白聲級戰》、《金牌媒人B.O.B.》等。活動去到尾聲全體拍攝大合照，亦是顯示小生、花旦地位的時間，陳展鵬、馬國明、馬德鐘、林夏薇、蔡思貝等視帝視后級繼續佔據最中間位置。

而馬國明來年只有《飛常日誌》一劇，問到是否結婚後要努力「造人」而刻意推劇？他說：「冇推劇！啲劇今年出晒，依家開緊工，可能出年年頭又拍一套啩。」至於會否盡快做爸爸？他說：「我冇所謂，諗緊嗰兩萬蚊夠買尿片定奶粉，都係開心事，當然生小朋友都係靠自己，男人嚟㗎嘛！」提到早前與湯洛雯（靚湯）到法國拍攝婚紗照，他指當地天氣很好，拍攝相當順利，相信老婆會滿意。對於網民大讚靚湯回復巔峰狀態，他說：「係呀！佢好勤力，又做Gym又食得清。」他指婚禮時間與兄弟姊妹的安排全部交由靚湯話事：「呢啲要問我老婆，唔係又話我食咗誠實豆沙包，不過結婚相佢就話講得嘅！」