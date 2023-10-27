美劇吸劣評 拍綜藝挽聲勢 Jennie純情Look 進駐《公寓》洗底

Jennie進軍國際的首部美劇《偶像漩渦》（The Idol）今年5月上架後，因其角色有不少低俗對白及意淫動作而狂吸負評。而BLACK PINK上月結束長達近1年的世界巡迴演唱會後，Jennie積極重啟個人活動，繼早前闊別5年推出Solo歌《You & Me》熱爆網絡，她又相隔5年再度以固定嘉賓身份參演新綜藝節目《公寓404》，圍繞她與劉在石、韓劇《Moving超異能族》男星李正河及車太鉉等在公寓生活的趣事。

Rose化身Pink Lady

雖然新綜藝要待明年初才播出，但日前她與劉在石等錄影節目期間被捕獲，照片隨即在網上瘋傳。被眾星包圍的Jennie十足鄰家女孩，穿上粉紅色冷衫並戴上粉紅色頭飾，獲粉絲激讚清純又可愛，有別於舞台上展現的狂野一面，更扭轉了她演出《偶》劇的負面形象。與此同時，她早前為時尚雜誌拍攝的寫真於近日曝光，以小背心上陣的Jennie大晒小蠻腰及美腿，散發性感魅力！雜誌又刊登了她拍攝的風景寫真，向粉絲展示除了歌手以外的才能。至於隊友Rose近日則化身性感Pink Lady，為珠寶品牌拍攝宣傳照造勢。