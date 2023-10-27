暢所欲玄：食神格 食神星

民以食為天，飲食是生命必需的，當人有充足的食物來源，五花八門的菜餚，就是人的享受。食神星是命主日元所生之五行，是為我的欲望、我的想法、我的行為。食神星是剋制正官七殺星之五行，食神是排除殺星的剋戰，拒絕官星的約束，所以食神享受自由的樂趣。

天干地支都有食神星，是為食神格，是男命最理想的命，比財格更好，因為食神有剋制官星的約束力，所以為人不會因為現實的泛道德意識形態所影響，可以逍遙自在地生活。食神更能制服七殺病星，所以身體對比一般人好，健康精神強很多。食神是醫藥，身體有毛病，也容易藥到病除，食神是開心，男女生活易滿意。

女命食神格，晚年子女易成才而且有孝道，長壽健康。由於食神是剋正官七殺星的，女命以官殺為丈夫情人，而且食神天生喜生財，更是自由不喜約束之性格。女命於年輕時，最容易因為事業或生活的自由，引起婚姻延遲。當子女出世後，運氣自然轉好。

不論男女，但凡食神格之命，男有瀟瀟灑灑氣質，女有清秀端莊氣質。華麗秀美的文藝，娛樂與飲食的品評，其生活情趣特別顯現，這是食神星帶有文昌學堂的特質表現。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅