JW孖男友到賀 碎分手傳聞 陳瀅約好友慶生 周嘉洛甩底捱批
藝人陳瀅日前舉行生日會，緋聞男友周嘉洛未有出席惹揣測。相反，好友JW與男友葉韋彤再度同框，感情關係再度惹起關注。
陳瀅圈中人緣甚廣，日前踏入34歲生日獲不少圈中好友為她慶祝。當中《痞子殿下》的演員王灝兒（JW）、周志文、周志康亦有出席生日會，惟未見曾傳緋聞的周嘉洛現身。昨日，周嘉洛出席薛家燕主持的錄音訪問節目，談到缺席一事，他竟表示：「佢生日咩？最近開工開到人都暈。（之後會為她補祝生日？）唔使啦，我已經發短訊祝福咗佢。（但你上次生日佢請你食飯？）係呀，生日我哋會出嚟食餐飯咁，但今次冇辦法，大家時間夾唔到。」薛家燕看不過眼，開腔指：「你唔啱啦，你生日人哋請你食飯，但係人哋生日你就冇約人。」
同框合照顯避忌
不過陳瀅生日會上依然熱鬧，JW更與男友葉韋彤同框，感情關係再成焦點，備受關注。其實二人的感情經歷過不少風浪，初期二人不時透過社交網放閃，惟自男友被頒令破產後，JW被指「豪門夢碎」，連社交網亦再沒有分享過與男友的合照，甚至屢傳分手，更有傳她與朱敏瀚打得火熱。JW一直堅持和強調戀情與男友的財政狀況無關。今次二人在陳瀅的生日會激罕再度同框惹關注，雖然大合照時二人顯得避忌，JW與陳瀅頭貼頭、葉韋彤則與男性友人站在後排，但似乎透過行動粉碎分手傳聞。而壽星女陳瀅當晚開心得滿場飛。
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