JW孖男友到賀 碎分手傳聞 陳瀅約好友慶生 周嘉洛甩底捱批

陳瀅圈中人緣甚廣，日前踏入34歲生日獲不少圈中好友為她慶祝。當中《痞子殿下》的演員王灝兒（JW）、周志文、周志康亦有出席生日會，惟未見曾傳緋聞的周嘉洛現身。昨日，周嘉洛出席薛家燕主持的錄音訪問節目，談到缺席一事，他竟表示：「佢生日咩？最近開工開到人都暈。（之後會為她補祝生日？）唔使啦，我已經發短訊祝福咗佢。（但你上次生日佢請你食飯？）係呀，生日我哋會出嚟食餐飯咁，但今次冇辦法，大家時間夾唔到。」薛家燕看不過眼，開腔指：「你唔啱啦，你生日人哋請你食飯，但係人哋生日你就冇約人。」