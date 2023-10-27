中娛星動：或步Baby曉明後塵 陳妍希陳曉感情變淡 再傳婚變

台灣女神陳妍希與老公陳曉再傳婚變，二人被指是繼章子怡、汪峰後圈中最不被看好的一對。妍希早前看閨蜜楊丞琳演唱會時偷偷落淚，日前楊丞琳晒出的合照中，妍希更明顯消瘦，我見猶憐。

日前內地女星章子怡與汪峰宣布離婚，不少一直傳婚變的內地藝人再度成為網民關注對象，其中台灣女神陳妍希與內地演員陳曉之前一直傳婚變，惟近期妍希、陳曉的互動少之又少，感情明顯變淡。以往每逢對方生日，他們都會高調互送祝福，又一起以夫婦名義捐錢，但現時卻不見這些動靜。

妍希5月時開生日派對，刻意晒出全家福，想藉此打破婚變傳言，但有眼利網民發現，妍希合眼許願時，陳曉只是在旁呆呆看着蛋糕，更被指不耐煩，妍希接受節目訪問時，亦直指陳曉婚前很浪漫，會為她製造驚喜，但婚後則沒有再收過他的生日禮物。網民紛紛指當年黃曉明、Angelababy及劉愷威、楊冪等幾對離婚藝人，也曾經歷一樣的狀況，情況令人擔心。

獨自睇騷突流淚 今年6月陳妍希獨自現身楊丞琳演唱會，被發現突然淚流滿面，獨自默默抹眼淚，狀甚可憐，雖然她後來解釋自己是受楊丞琳感動，但網民卻不接受解釋，指她似受情傷。而陳妍希日前跟楊丞琳、潘瑋柏約會，楊丞琳將合照放上社交網，只見素顏的妍希不再是「小龍包」，明顯消瘦不少。

儘管現時二人婚變傳聞於網上熱論，但雙方的工作室都未有出來闢謠，陳妍希亦開始懶理傳聞，昨晚更在社交平台晒出多張靚相，相中的她穿上貼身長裙，狀態不俗！