姜濤Anson Lo粉絲多 Edan「爵屎」凋零輸蝕
男團MIRROR氣勢強勁，每次出現皆引來大批「鏡粉」，場面誇張。昨日12子齊集電台受訪，吸引近200名鏡粉逼爆電台外圍，當中以兩大人氣王姜濤及Anson Lo的粉絲最多，反觀正重組的Edan粉絲團則較為輸蝕。
MIRROR昨日現身電台受訪，大批鏡粉一早於電台外守候，更有人提早一晚到場霸靚位追星，目測當中以「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）及「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）數目最多，至於早前解散正重組的「爵屎」（Edan粉絲暱稱）粉絲團人數則明顯被比了下去。
出團歌 唱內訌
節目中各人大談成軍5年的感受，姜濤說：「希望大家繼續加油，呢幾年有開心亦有唔開心，外界對我哋有唔同批評，希望大家頂住。」而Anson Lo感恩5年來得到很多人幫忙：「希望大家可以繼續同我哋一齊行，繼續留意同支持我哋，Promise我哋會盡最大努力去做。」談到5周年團歌《Catch a Vibe》，AK大讚歌曲很有能量，成員於歌詞上也有給予意見，談到當中有提及內訌等話題，他笑指公司應已作出考量。隊長Lokman則透露將閉關預備演唱會，惟對內容大賣關子，至於澳洲團綜則在後期製作階段。談到展望，眾人希望能飛到更多地方拍團綜，欣賞美景兼見當地粉絲，又希望能舉辦戶外騷，與大家近距離接觸。
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