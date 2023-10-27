姜濤Anson Lo粉絲多 Edan「爵屎」凋零輸蝕

出團歌 唱內訌

節目中各人大談成軍5年的感受，姜濤說：「希望大家繼續加油，呢幾年有開心亦有唔開心，外界對我哋有唔同批評，希望大家頂住。」而Anson Lo感恩5年來得到很多人幫忙：「希望大家可以繼續同我哋一齊行，繼續留意同支持我哋，Promise我哋會盡最大努力去做。」談到5周年團歌《Catch a Vibe》，AK大讚歌曲很有能量，成員於歌詞上也有給予意見，談到當中有提及內訌等話題，他笑指公司應已作出考量。隊長Lokman則透露將閉關預備演唱會，惟對內容大賣關子，至於澳洲團綜則在後期製作階段。談到展望，眾人希望能飛到更多地方拍團綜，欣賞美景兼見當地粉絲，又希望能舉辦戶外騷，與大家近距離接觸。