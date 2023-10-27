娛圈單打：師奶殺手救收視 冷飯翻炒香唔香

成也經典，敗也經典！嗱，TVB開台就快56年，最多係乜？當然係數之不盡的經典電視劇！消息指，《妙手仁心》的「程至美」要回歸啦！59歲的吳啟華將於下月初回巢主演新劇，再次披上醫生袍飾演醫生。嗚呀，大家期待嗎？

近年TVB不停「復刻經典」，例如講機師空姐的《衝上雲霄》，便有新版《飛常日誌》接力；又如「柴九」黎耀祥偕「海棠」胡定欣，再次擔正《巾幗梟雄4》；更不必說，經典視后佘詩曼重回娘家主演《新聞女王》，被視為收視救世主！

家陣輪到吳啟華返歸，外界並不意外。《妙手仁心》於1998年推出大受歡迎，劇中主角吳啟華、林保怡、蔡少芬、陳慧珊，個個生活非常Chill，唔係落Club飲酒，就係帶女帶仔返歸，一改過去專業人士的刻板形象。至於吳啟華的程至美更是「師奶殺手」，醫術精湛之餘用情極深，加上「相對」逼真的手術場面，簡直開創醫療劇新經典。

可惜啊，歲月不饒人，即使吳啟華Keep得再好，始終一把年紀，難怪被網民揶揄，係咪要上演「老牛醫生食嫩草」！何況醫療劇近年睇得太多，若無法創新，隨時被觀眾嫌棄，老將英名一朝喪！

其實，TVB不斷「炒冷飯」，亦反映香港影視圈青黃不接的唏噓現實。回想TVB最輝煌時期，「五虎將」固然人人獨當一面，即使後期的林峯、吳卓羲、黃宗澤，同樣有叫座力。現在呢？新人捧極唔起，想搵一個成氣候都難，觀眾一窩蜂轉投韓劇懷抱，證明發哥話齋，香港影視沒落，所言非虛！