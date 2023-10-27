陳展鵬組合唱團拓財路 吳若希搞掂續約 等攞飛躍獎

陳展鵬、吳若希（Jinny）宣傳新劇時被問到施政報告鼓勵生BB派2萬，Jinny落閘自爆已經結紮，拒絕再生；展鵬直言生小朋友不簡單，要詳細考慮。提到劇集率先跑出攞獎呼聲高，Jinny笑言已續約博攞女飛躍獎。

無綫台慶劇《香港人在北京》演員陳展鵬、吳若希、蔡潔、傅嘉莉、陳星妤等，昨日在鑽石山出席「獅子山好聲音」宣傳活動，眾人分組唱歌，最有水準的當然是唱家班吳業坤、展鵬與Jinny，她更應監製要求唱出首本名曲《越難越愛》。

剛由北京宣傳劇集回港的展鵬，覺得一班演員歌藝不俗，提議可組成合唱團搵銀，他笑說：「個個都唱得，除咗洪永城，又真係未聽過佢唱歌。」Jinny則取笑洪永城是「自由key」。說到劇集反應好，從多套台慶劇之中率先跑出，講到有望再攞「視帝」時，展鵬笑說：「咁快？通常都係畀啲未攞過嘅，所以冇機會，Jinny就有機會，你續咗約未呀？」Jinny即笑說：「續咗喇，但想挑戰女飛躍獎先。」

利誘生育 不為所動 提到今年施政報告利誘生育，問到兩人可會考慮再生？Jinny即落閘說：「我就冇機會，因為已經紮咗。」即使結紮了可以還原，她也興趣不大：「盡量唔好，唔諗了。」展鵬則笑言要看施政報告細節再決定：「生個小朋友唔係咁簡單，以前都講400萬，依家唔止。」

陳星妤首次現場唱歌心情緊張，事前也有練歌，亦會繼續跟老師學習。問到可覺得自己是魔音？她說：「咁又未算，同埋魔音都有佢嘅市場。」