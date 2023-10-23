娛樂

Emily海妖上身 「貝殼」遮胸

美國女模Emily Ratajkowski早前於社交網站分享穿上自家泳衣品牌新系列的一批廣告照片，白色比堅尼上身是貝殼形狀，配合海妖主題。她留言表示：「我一路都夢想設計一套海妖比堅尼，我哋研發咗呢套泳衣好耐，我唔敢相信佢終於面世啦。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc