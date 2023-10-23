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Emily海妖上身 「貝殼」遮胸
美國女模Emily Ratajkowski早前於社交網站分享穿上自家泳衣品牌新系列的一批廣告照片，白色比堅尼上身是貝殼形狀，配合海妖主題。她留言表示：「我一路都夢想設計一套海妖比堅尼，我哋研發咗呢套泳衣好耐，我唔敢相信佢終於面世啦。」
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