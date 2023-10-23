紀錄片被屈大話精 碧咸賣慘辣着前小三 揭偷食冇罪咎感

英國前球星碧咸（David Beckham）的紀錄片最近熱播，當中他重提約20年前背妻偷食私人助理Rebecca Loos一事，而女方近日受訪時鬧爆碧咸推卸責任，毫無罪咎感！

碧咸在紀錄片《碧咸傳》（Beckham）中，提到2003年背着英國女子組合辣妹（Spice Girls）成員妻子Victoria偷食私人助理Rebecca一事，他指事件曝光後的報道令他每天都很難受，覺得很可怕。而前小三Rebecca看過紀錄片後深感不忿，訪問中批評碧咸根本毫無罪咎感！

Rebecca受訪時表示：「佢只係想表達『我好慘』，佢需要負上責任，當然佢想講咩都得，我明白佢要維持形象，但佢塑造自己係受害人，令我睇落似大話精，好似作咗呢啲古仔咁，佢係想間接講我係令Victoria痛苦嘅人。」

「佢就係製造痛苦嘅人」 Rebecca指碧咸可以保障私生活，但不代表要誤導大眾：「好多人都唔記得咗件事，成個出軌醜聞。依家佢又攞番嚟講，影響我聲譽。我諗如果佢今次要講嗰時幾難捱，可以講『呢個唔係我最自豪嘅時刻』咪好。我覺得佢最差係話自己唔想睇到老婆受苦，呢個真係辣到我，因為佢就係製造痛苦嘅人！」

現居挪威的Rebecca已婚，育有2個孩子，任職瑜伽導師及醫護助手，她表示：「呢度唔似英國，啲人冇咁批判性。我以前喺英國行超市時，啲人會衝埋嚟用手機影我相，呢度嘅人就冇咁緊張，佢哋根本唔理。我大部分挪威朋友都話：『我都同過有婦之夫一齊，我做過咁咁咁……』每人過去都有啲經歷。」