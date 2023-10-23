暢所欲玄：佳節又重陽，玉枕紗廚，半夜涼初透

重陽節又稱老人節，有求長壽的傳統。怎樣能在風水布局上得到加持呢？今次又跟大家分享自己多年獲得的經驗。上期專欄提到如家中或公司放錯或放了不知來源的物品，等同放了一些負能量，隨時帶來霉運。有些人年年去購買由人生產的風水物來加持運氣，但你知對方是否一生好運嗎？正如有些名醫，以前掌控着每個病人的命運，收費自然昂貴，但當他踏入不好運時，就不會像往日那般得心應手，所以民間高人都是好低調的，我也不敢以大師自居，謹以學者角色來為大家分享。