暢所欲玄：佳節又重陽，玉枕紗廚，半夜涼初透
農曆九月九日，俗稱「重陽節」，又稱菊花節，源於《易經》以陽爻為九，因九為陽數，兩九相重，所以是重九。又因日月並陽，兩陽相重，所以是重陽。
重陽節又稱老人節，有求長壽的傳統。怎樣能在風水布局上得到加持呢？今次又跟大家分享自己多年獲得的經驗。上期專欄提到如家中或公司放錯或放了不知來源的物品，等同放了一些負能量，隨時帶來霉運。有些人年年去購買由人生產的風水物來加持運氣，但你知對方是否一生好運嗎？正如有些名醫，以前掌控着每個病人的命運，收費自然昂貴，但當他踏入不好運時，就不會像往日那般得心應手，所以民間高人都是好低調的，我也不敢以大師自居，謹以學者角色來為大家分享。
為家人布長壽延命局，可化繁為簡，有好多精品公仔擺設可用，例如找些兩個老人家好好笑容坐在一齊的，或放壽星公，男主人放西北（乾位），女主人放西南（坤位），年輕朋友暫時不用放，擺放位置不要有太多雜物，並經常檢查這範圍有否東西發霉，若有，要馬上清除。一個人周圍的磁場是好是壞，可以改變，只要學會了如何用心念來改變能量，再運用這種能量來改變命運，自然可以變得更有自信。
人人做記者
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