近日一名年輕女影迷在社交平台上分享與影帝林家棟的「約會」私片，片中她與林家棟吃潮州菜，家棟更親自為她夾上豬紅，又幫她盛煲仔飯。原來這是家棟兌現對粉絲的承諾，他曾公開表示若新作《第八個嫌疑人》在內地票房收逾4億，便請粉絲來港食飯。能獲此零距離貴賓級「謝票」，難怪這位幸運影迷都忍不住要分享。