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Yuri獲讚媲美韓星
台灣「樂天女孩」成員Yuri（陳怡叡）人氣不輸「一姐」林襄，被網友封為「地表最正啦啦隊」。日前Yuri於社交網晒出一輯穿性感運動內衣的靚相，着長襪襯波鞋的她，盡騷玲瓏浮凸好身材外，更被不少網友將她與韓國人氣偶像BLACK PINK成員Jennie做比較，直指2人身材零贅肉，連氣質都不相伯仲！
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